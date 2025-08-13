برلماني: الرئيس السيسي وضع الشباب في قلب أولويات الدولة

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّمت نموذجًا فريدًا في دعم وتمكين الشباب، ليس فقط من خلال الخطاب السياسي، بل عبر سياسات واضحة وبرامج عملية جعلت الشباب شريكًا أساسيًا في بناء الوطن وصياغة مستقبله.

وأشار الحمامصي، في بيان صحفي له بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، إلى أن الرئيس السيسي أولى الشباب اهتمامًا غير مسبوق، من خلال إطلاق برامج التأهيل الرئاسي للقيادة، وتنظيم منتديات الشباب العالمية، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن فتح المجال أمامهم لتولي المناصب التنفيذية والإدارية داخل الدولة، وهو ما لم يكن متاحًا بهذه الصورة من قبل.

وأضاف أن احتفال مصر بهذا اليوم يأتي تزامنا مع تمكين الشباب المصري في مناصب قيادية حيث يحتل الشباب مواقع القيادة والإدارة في مختلف القطاعات، في ظل رؤية رئاسية تؤمن بأن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية، وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وقادة المستقبل الذين سيحملون راية التنمية والنهضة.

ولفت الحمامصي إلى أن دعم الرئيس للشباب لم يقتصر على التمكين السياسي فقط، بل شمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، من خلال تطوير منظومة التعليم، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، وإطلاق المبادرات الصحية والتوعوية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر، بما يعزز قدراتهم ويسهم في رفع وعيهم.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن الشباب المصري اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا لدوره الوطني، وأكثر مشاركة في الحياة العامة، بفضل بيئة سياسية داعمة للحوار والانفتاح والمسؤولية.

كما شدد على أهمية استمرار هذا النهج وتوسيع قاعدة الفرص أمام جميع الشباب في مختلف المحافظات، ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة الحاضر وبناء المستقبل المشرق لمصر.