شوبير: أليو ديانج كان قريبا جدا من التوقيع للنادي الأهلي على عقود التجديد وبمقابل جيد

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع الأهلي.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "أليو ديانج كان قريبا جدًا من التوقيع للنادي الأهلي على عقود التجديد، لمدة 3 مواسم وبمقابل جيد، إلا أنه كان يرغب في الانتظار لما بعد انطلاق الدوري، ليفاجأ اللاعب بوجوده على مقاعد البدلاء في لقاء مودرن، تستطيع القول إن الأمر الآن أصبح متوقفا بشأن التجديد''.



وكان سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، وجه رسالة للإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، بشأن طريقة توظيف المالي أليو ديانج، مؤكدًا ضرورة استغلال قدراته بالشكل الأمثل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»: "هناك تفاصيل في اللعب يجب الانتباه إليها، وهناك أسماء ستشارك ويجب معرفة كيفية توظيفها، مثل ديانج".