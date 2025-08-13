امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من القلق والتوتر بسبب التعرض لضغوط الحياة أو المرور بأزمات نفسية ولكنها عادة تكن مؤقتة ولاتتطلب العلاج ولكن هناك بعض الحالات التي يتحول فيها القلق لحالة مرضية تتطلب زيارة الطبيب.

ونقلا عما جاء فى جامعة نبراسكا نكشف لكم أهم أعراض القلق المرضى الذي يتطلب استشارة الطبيب.

أعراض القلق المرضي



الشعور بالتوتر أو القلق الشديد

العصبية غير المبررة

صعوبة في التركيز أو التفكير في أي شيء آخر غير القلق الحالي

وجود صعوبة فى السيطرة على القلق

الشعور بالهلاك الوشيك أو الخطر أو الذعر

زيادة معدل ضربات القلب

التنفس بسرعة واضحة

التعرق بدون مبرر

ارتعاش الجسم بدون سبب

الشعور بالتعب والضعف بدون معرفة السبب

أعراض جسدية أخرى مثل آلام المعدة أو الصداع أو توتر العضلات

المعاناة من صعوبة فى النوم