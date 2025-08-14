الغربية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جميع التجهيزات النهائية للجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

جهود محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن 6913 طالباً وطالبة سيؤدون امتحانات الدور الثاني في 10 لجان على مستوى المديرية، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بضرورة تجهيز محيط اللجان ورفع أي إشغالات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات.

جهود تعليم الغربية

من جانبه، أوضح الاستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا ومديرية التموين لتوفير كافة سبل الدعم أثناء سير الامتحانات، بما في ذلك تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وتأمين مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية ضد أي سرقات أو حريق، في إطار اهتمام الدولة الكبير بامتحانات الثانوية العامة باعتبارها ملفاً وطنياً حساساً.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، مع تمنيات الجميع للطلاب بالنجاح والتوفيق.