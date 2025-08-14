قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
تحول مفاجئ من المرشد الإيراني بشأن مفاوضات نووية جديدة مع القوى الغربية
القاهرة وواشنطن على خط ساخن: مباحثات مكثفة لوقف نزيف غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جميع التجهيزات النهائية للجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

جهود محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن 6913 طالباً وطالبة سيؤدون امتحانات الدور الثاني في 10 لجان على مستوى المديرية، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بضرورة تجهيز محيط اللجان ورفع أي إشغالات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات.

جهود تعليم الغربية 

من جانبه، أوضح الاستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا ومديرية التموين لتوفير كافة سبل الدعم أثناء سير الامتحانات، بما في ذلك تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وتأمين مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية ضد أي سرقات أو حريق، في إطار اهتمام الدولة الكبير بامتحانات الثانوية العامة باعتبارها ملفاً وطنياً حساساً.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، مع تمنيات الجميع للطلاب بالنجاح والتوفيق.

اخبار محافظة الغربية دعم طلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات الشهادة الثانوية

