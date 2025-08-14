سائق توك توك يتعدى على قائد دراجة نارية بسلاح أبيض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام سلاح أبيض بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول القائم على النشر "قائد دراجة نارية"، ووطرف ثان قائد مركبة "توك توك" "مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ" لخلاف بينهما على أولوية المرور ، قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول مستخدماً سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته.. أمكن ضبط "الثانى" وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.