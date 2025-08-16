سعر الدولار في البنوك اليوم 16-8-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

مع تداولات نهاية اليوم ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير منذ آخر تعامل للبنوك منذ الخميس الماضي.

تحركات الدولار

سجل سعر الدولار تراجعا يوم الخميس الماضي بقيمة تبلغ 14 قرشا داخل البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36

أقل سعر

وسجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.34 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، HSBC،الاسكندرية، ميد بنك، البركة، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصري الخليجي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، نكست، مصرف أبوظي الاسلامي"

أعلي سعر

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني