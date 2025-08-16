قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-8-2025

محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

مع تداولات نهاية اليوم ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير منذ آخر تعامل للبنوك منذ الخميس الماضي.

تحركات الدولار 

سجل سعر الدولار تراجعا يوم الخميس الماضي بقيمة تبلغ 14 قرشا داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 

أقل سعر

وسجل أقل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.34 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، HSBC،الاسكندرية، ميد بنك، البركة، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصري الخليجي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، نكست، مصرف أبوظي الاسلامي"

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أعلي سعر 

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

بناء المساجد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

