قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
الرئيس الإيراني يبدأ جولة إلى أرمينيا وبيلاروس تمهيدًا لمشاركته بقمة شنغهاي
بقدرات مذهلة.. الكشف عن موستنج سوبر سنيك الجديدة | صور
جلسة مرتقبة مع وكيله.. إعلامي: ملف تجديد «ديانج» مؤجل في الأهلي
نتنياهو يكشف شروطه لإنهاء الحرب على قطاع غزة
طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلي سعر دولار اليوم 17-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 17-8-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

أكبر سعر دولار اليوم

وتضمن أكبر سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار اليوم

وجاء اعلي سعر دولار مقابل الجنيه داخل بنك الامارات دبي الوطني

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تحركات الدولار في البنوك اليوم

دخل الدولار في استقراره أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي وتحديدا مع أول تعاملات اليوم  الأحد الموافق 17-8-2025 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

عمل البنوك اليوم

مع بداية العمل في البنوك اعتبارا من اليوم بعد انقطاع استمر لمدة يومين بدأت من مساء الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت؛ يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

مع تداولات أول اليوم ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير منذ آخر تعامل للبنوك منذ الخميس الماضي.

تحركات الدولار 

سجل سعر الدولار تراجعا يوم الخميس الماضي بقيمة تبلغ 14 قرشا داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 

أقل سعر

وسجل أقل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.34 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، HSBC،الاسكندرية، ميد بنك، البركة، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصري الخليجي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك “ المصري لتنمية الصادرات، نكست، مصرف أبوظي الاسلامي”

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أعلي سعر 

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

البنك المركزي يلزم بالتعامل بالجنيه

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية  بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.

ارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصينارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على  البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.

ارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصينارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

البنك المركزي المصري

قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

أوضحت التعليمات أنه في  ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .

وشددت التعليمات علي  التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.

سعر أعلي دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

ترشيحاتنا

فوربس

تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

أرشيفية

قمة حاسمة في واشنطن.. ترامب يدعو زعماء أوروبيين وزيلينسكي لاجتماع بشأن أوكرانيا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد