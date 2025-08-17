عمر بركة أفضل لاعب في مباراة مصر وأيسلندا بمونديال ناشئي اليد

​حصل عمر بركة لاعب منتخب ناشئين اليد، على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر أمام أيسلندا والتي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة لتحديد المركزين الخامس والسادس لبطولة العالم .

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد المركز الخامس لبطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري بعد فوزه على أيسلندا 33/31.

قدم منتخب مصر مباراة ملحمية أمام أيسلندا ونجح في تحقيق عودة رائعة بعد أن كان متأخرا بفارق أربعة أهداف في الشوط الأول.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الخامس عن جدارة واستحقاق بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مباريات البطولة.