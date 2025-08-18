قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بعد واقعة سائق أوبر| تحليل المخدرات ضرورة للسائقين.. وطبيب: التعاطي يسبب تعثرا أخلاقيا واعتلالا صحيا

اخر حادثة لسائق أوبر
اخر حادثة لسائق أوبر
ياسمين القصاص

أثار مقطع فيديو نشره أحد المواطنين يدعى محمد ناصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة من الجدل والقلق بين المتابعين، حيث ظهر في الفيديو سائق سيارة أجرة "أوبر" في حالة واضحة من عدم الاتزان، ويبدو عليه بشكل جلي تأثير المواد المخدرة، بينما كان جالسا خلف عجلة القيادة. 

وقال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إنه يجب على شركة أوبر ومثلها من شركات التوصيل، إجراء تحليل لجميع السائقين، وذلك أول الشروط لقبولهم، حيث أنه قرار وقائي واحترازي واجتنابي، ويحمي المواطنين ويمنع الوقوع في المشكلات، إضافة إلى أنه قرار لحماية جميع المواطنين الذين يستخدموا هذه السيارات. 

 خبير نفسي: طلاب الثانوية العامة بحاجة لدعم نفسي حقيقي ...

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعاطي السائق للمخدرات حتي وإن كانت قبل أو بعد رحلة القيادة، تسبب اضطرابات جسدية ونفسية، فيصاب بتعثر أخلاقي، فمن الممكن أن يضر الشخص الذي يركب معه بسهولة ودون إدراك، كما أنه يصاب بالمرض الرعاش، فهناك احتمال حدوث حادثة أو إنقلاب السيارة. 

وأشار هندي، إلى أن القيادة تعتمد على الأيدي والأرجل، فهنا السائق يكون غير قادر على التحكم في اتزانه ومن الممكن أن تنقلب به السيارة أيضا، فهناك ضرر على نفسه وعلى من يركبون معه. 

وتابع: "تعاطي المخدرات يصيب السائق بانعدام شهية، فيصاب بإعتلال في الصحة العامة ووهن عام في الجسد وفقدان الوزن، ويكون منظره العام غير مألوف للأخرين، كما أنه يصاب بالسلوك العدواني، فيكون أيضا خطر على الآخرين". 

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح محمد ناصر، مصور الفيديو وصاحب البلاغ، أنه طلب سيارة عبر تطبيق "أوبر" بشكل طبيعي، وكان موقع الانطلاق من أمام مستشفى العاصمة الإدارية، متجها إلى مدينة نصر، وفي بداية الرحلة، لم يلاحظ أي سلوك غير طبيعي من السائق، وظن أن الأمور تسير بسلاسة.

إلا أن الأمور بدأت تأخذ منحى خطيرا بعد دقائق من التحرك.

وتابع محمد: "كنت منشغلا بهاتفي بعد نزولنا على طريق السويس، وفوجئت بالسائق يشعل سيجارة لم ألاحظها في البداية، ثم شعرت فجأة بأن السيارة تتحرك بشكل غير طبيعي، تارة تنحرف يمينا وتارة أخرى يسارا، ما أثار شكوكي ودفعني للتركيز معه أكثر".

وواصل محمد ناصر : "أدركت أنه في حالة فقدان وعي شبه تامة، فاضطررت إلى التدخل بسرعة. أمسكت بعجلة القيادة لأمنع السيارة من الانحراف، ثم أبعدت قدمه عن الفرامل وسحبت مفتاح التشغيل، مع علمي أن هذا قد يتسبب في انقلاب السيارة، لكن لم يكن أمامي خيار آخر، لأنني لا أجيد القيادة، لكن الحمد لله عدت الأمور إلى سيطرة نسبية".

وأضاف أنه حرص على إبقاء السائق في مكانه حتى لا يعاود القيادة، حيث قال: "كما يظهر في الفيديو، لم أسمح له بالمغادرة، لأني كنت أعلم أنه قد يشكل خطرا كبيرا على المارة والمركبات الأخرى، وبقيت معه لمدة تقارب الساعة كاملة حتى قمت بإبلاغ الشركة وقدمت بلاغا رسميا، ثم غادرت الموقع".

من جانبها، بدأت الأجهزة الأمنية متابعة الواقعة بجدية، حيث تعمل حاليا على فحص مقطع الفيديو المنتشر لتحديد هوية السائق المتهم، ومعرفة مكان تواجده تمهيدا لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

 ووضعت شركة «أوبر» عددا من الإجراءات للحفاظ على سلامتك لتجنب وقوعك تحت خطر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لها على النحو التالي:

 قدمت الشركة مزيدا من النصائح الواجب اتباعها في رحلات «أوبر» للحفاظ على سلامتك وهي:

 - التأكد من ركوب السيارة الصحيحة

 - يجب أن يقوم الراكب بالتأكد أنها السيارة الصحيحة، وذلك عن طريق مطابقة لوحة ترخيص السيارة، والنوع والجهة المصنعة لها، وصورة السائق، مع البيانات الواردة في التطبيق، وابتعد عن ركوب أي سيارة لا تطابق بياناتها أو هوية سائقها.

 - اطلب من السائق تأكيد اسمك

 - اطلب من السائق تأكيد اسمك قبل ركوب السيارة، وتأكد أيضا من اسمه.

 - اجلس في المقعد الخلفي

 - قم بالجلوس في المقعد الخلفي مما يساعد على خروجك بشكل آمن قدر الإمكان، لتجنب النزول وسط الحركة المرورية، كما يحافظ على خصوصيتك.

اوبر شركة اوبر سائقي اوبر المخدرات تحليل المخدرات للسائقين

المزيد

