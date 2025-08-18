امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي

قال غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن العاصمة الأوكرانية تشهد حالة من التوتر والترقب الشديدين قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور عدد من القادة الأوروبيين، موضحًا أن الأجواء في كييف تبدو مشحونة للغاية دبلوماسيًا، حيث عبر مواطنون وسياسيون أوكرانيون عن قلقهم من نتائج هذا اللقاء.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، من كييف،: «الشعب الأوكراني يتحدث عن هذا اللقاء ويؤكد أنه امتحان للشعب الأوكراني أولًا ثم للرئيس زيلينسكي، وهو ما يوضح حساسية الملفات المطروحة للنقاش، وأكدوا ضرورة التوحد والتكاتف للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، مشددين على دعمهم لقرارات زيلينسكي الذي أعلن رفضه التام لأي تنازل لصالح موسكو».

وأوضح أن الرئيس الأوكراني أكد بوضوح أنه لن يسلم شرق دونباس أو أي جزء منه إلى روسيا مقابل الحصول على أراضٍ في الشمال.

وأشار إلى أن كييف تريد من هذه القمة، الخروج بفرصة لتكثيف الضغط الدبلوماسي على موسكو، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل المشاحنات السياسية التي ظهرت مؤخرًا بين ترامب وزيلينسكي، مؤكدًا على أن الساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة قد تحدد مسار الأزمة الأوكرانية.

