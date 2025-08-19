شكوى في الأهلي بسبب موعد التدريبات في أجواء شديدة الحرارة

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن لاعبي النادي الأهلي أبدوا تذمرهم من مواعيد التدريبات التي حددها المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث تقام في العاشرة والنصف صباحًا وتستمر لساعات الظهيرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح عبد الناصر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن اللاعبين تقدموا بشكواهم إلى كل من محمد يوسف وعماد النحاس، أملاً في تعديل موعد التدريبات.

وأضاف أن ريبيرو لم يبدِ مرونة سوى في تغيير توقيت المران الذي يسبق المباريات بيوم واحد، فيما أبقى على الجدول المعتاد لبقية الأيام.