تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الناحية الفنية، حيث غابت الخطورة الحقيقية على المرمى معظم فترات اللقاء. واعتمد البنك الأهلي على بعض المحاولات الهجومية المتأخرة، في حين التزم كهرباء الإسماعيلية بأسلوب دفاعي منظم لتأمين مرماه.

وفي الدقيقة 95، نجح أسامة فيصل في افتتاح التسجيل لصالح البنك الأهلي، بعد أن استغل تمريرة متقنة من زميله ياو أنور، ليمنح فريقه الأفضلية في اللحظات الأخيرة.

لكن الإثارة لم تتوقف، إذ تمكن أحمد حمزاوي من إدراك التعادل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 97، ليخطف نقطة ثمينة لفريقه مع صافرة النهاية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى نفس العدد من النقاط، ليتواجد في المركز الرابع عشر متقدمًا بفارق الأهداف.