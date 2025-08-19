قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

 

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الناحية الفنية، حيث غابت الخطورة الحقيقية على المرمى معظم فترات اللقاء. واعتمد البنك الأهلي على بعض المحاولات الهجومية المتأخرة، في حين التزم كهرباء الإسماعيلية بأسلوب دفاعي منظم لتأمين مرماه.

وفي الدقيقة 95، نجح أسامة فيصل في افتتاح التسجيل لصالح البنك الأهلي، بعد أن استغل تمريرة متقنة من زميله ياو أنور، ليمنح فريقه الأفضلية في اللحظات الأخيرة.

لكن الإثارة لم تتوقف، إذ تمكن أحمد حمزاوي من إدراك التعادل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 97، ليخطف نقطة ثمينة لفريقه مع صافرة النهاية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى نفس العدد من النقاط، ليتواجد في المركز الرابع عشر متقدمًا بفارق الأهداف.

