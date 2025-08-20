قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية: عروس الدلتا تتزين لإعادة المظهر الجمالي والحضاري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير حملات النظافة والتشجير التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة والتي تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي لعروس الدلتا وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة تليق بسكان المحافظة وتطلعاتهم.

جاء ذلك في  إطار الجهود المستمرة لتعزيز المظهر الحضاري لمحافظة الغربية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد اللواء الجندي أن حملات النظافة تسير وفق خطة شاملة ومنظمة تعمل على مدار الساعة لإزالة المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية. كما تتضمن الحملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها لضمان استدامة هذه الجهود، مع وضع آليات للمتابعة اليومية لضمان بقاء الشوارع نظيفة وخالية من أي مظهر سلبي.

تحسين خدمات المواطنين 

وأوضح الجندي أن “النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، فدور المواطن في الحفاظ على النظافة لا يقل أهمية عن دور العاملين في الميدان مشددا على أن المحافظة تسعى لتعزيز وعي المواطنين بأهمية النظافة العامة من خلال حملات توعية تشجع المشاركة الإيجابية.

وأشار المحافظ إلى أن حملات التشجير تُعد جزءًا أساسيًا من خطة التنمية المستدامة التي تتبناها المحافظة، مشيرًا إلى أنها تشمل زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الشوارع والميادين.
وأوضح الجندي أن التشجير لا يقتصر على تحسين المظهر الجمالي، بل يُعد استثمارًا بيئيًا يسهم في تحسين جودة الهواء، الحد من التلوث، وتقليل آثار التغيرات المناخية.

وختم المحافظ تصريحاته بأن محافظة الغربية ستظل تعمل بكل جدية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وضمان بيئة نظيفة ومستدامة تعكس وجه المحافظة الحضاري.

