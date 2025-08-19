حملة إعادة صياغة الوحدات المحلية تصل السنطة.. والغربية تواصل التطوير في كل المراكز والقرى

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عددًا من الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة السنطة، حيث وجّه بتطوير شامل لتلك الوحدات ورفع كفاءتها بما يتناسب مع دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية ليست مجرد مبنى، بل هي واجهة الدولة أمام المواطن، ويجب أن تعكس الجدية والانضباط.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جولاته الميدانية ومتابعته الدقيقة لأداء الوحدات المحليه على مستوى المحافظة.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بصيانة المباني الحكومية والاهتمام بنظافتها ومظهرها الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن بيئة العمل المنضبطة تُسهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي. كما وجّه سيادته بتنفيذ أعمال التطوير وفق معايير واضحة.

دعم مشكلات المواطنين

وقد شهد مركز ومدينة السنطة استجابة تنفيذية سريعة لتوجيهات المحافظ، حيث يتم تطوير شامل لمقار الوحدات المحلية بالقرى، وشملت الأعمال رفع كفاءة المقرات الإدارية، ودهانات خارج وداخل المقار، وصيانة المرافق الداخلية، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمحيط كل وحدة، ما أعاد الانضباط والحيوية لتلك المواقع الخدمية.

رؤية متكاملة لتطوير الجهاز الإداري

وأكد اللواء أشرف الجندي أن توجيهاته تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الخدمة، لافتًا إلى أن المحافظة لا تكتفي بوضع الخطط بل تتابع تنفيذها ميدانيًا، وأن الأداء القوي يبدأ من الداخل، من بيئة العمل وجودة مكان الخدمة.

تطوير حقيقي داخل الوحدات المحلية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلًا: “ما يحدث من تطوير حقيقي داخل الوحدات المحلية يؤكد أن هناك إرادة حقيقية للتغيير، ورسالة واضحة بأن المواطن يستحق الأفضل في كل موقع إداري وخدمي، وسنواصل العمل بنفس القوة في باقي المراكز والمدن دون استثناء”