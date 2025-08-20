قرعة دوري الكرة النسائية.. الأهلي يفتتح مشواره أمام بالم هيلز| اعرف جدول الأحمر

أقيمت قرعة دوري كرة القدم النسائية لموسم 2025-2026 داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 16 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره بالم هيلز في الجولة الأولى على ملعب الأخير.

وكانت القرعة قد أُجريت في وقت سابق وحددت مواجهة الأهلي للطيران في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينسحب فريق الجونة من المسابقة ليُقرر اتحاد الكرة إعادة القرعة مجددًا، لتسفر عن مواجهة بالم هيلز في ضربة البداية.

ويُقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة من دورين "ذهاب وإياب"، وتُعد المشاركة الحالية هي الثانية للأهلي بعد موسم أول حصل خلاله على المركز الثاني في جدول الترتيب، ونجح خلاله في التتويج بلقب كأس مصر.

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول:

١- بالم هيلز × الأهلي

٢- الأهلي × اتحاد بسيون

٣- رع × الأهلي

٤- الأهلي × البنك الأهلي

٥- الأهلي × مسار

٦- المصري × الأهلي

٧- الأهلي × المقاولون العرب

٨- الأهلي × زد

٩- الأهلي × الطيران

١٠- ساك × الأهلي

١١- الأهلي × الزمالك

١٢- بيراميدز × الأهلي

١٣- الأهلي × إنبي

١٤- وادي دجلة × الأهلي

١٥- الأهلي × مودرن سبورت