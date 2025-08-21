قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
النمنم: لا تراهنوا على الشرعية الدولية.. وما يجري بأوكرانيا خطر على العرب

حلمي النمنم
حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أوروبا غير قادرة على حسم أي حرب، وهو ما أثبتته وقائع الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تكشف هذا العجز بشكل أوضح.

وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء،  أن السلام المطروح على أوكرانيا في الوقت الراهن لا يعدو كونه استسلامًا كاملًا بشروط روسية لا يمكن القبول بها، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف من موقع المنتصر، ويطرح شروطًا تمس ليس فقط حدود أوكرانيا، بل وجودها ككيان مستقل، مع محاولات فرض اللغة والثقافة الروسية بصورة شاملة.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن ما يجري هو حرب استنزاف تُضحّى فيها بأوكرانيا، حيث لم تكن المساعدات الغربية كافية لتمكينها من تحقيق الانتصار، في الوقت الذي ركز فيه بوتين تهديداته على أوروبا بينما لم يوجّه نفس المستوى من التهديد إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس إدراكًا أوروبيًا لتأثير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذّر من أن الرهان على الشرعية الدولية في المنطقة العربية لم يعد ممكنًا، مستشهدًا بالأزمات الممتدة في السودان وليبيا وما يحيط بهما من نزاعات حدودية، مشددًا على أن التجارب المتتالية أثبتت محدودية فاعلية القانون الدولي، الأمر الذي يحتم على الدول العربية إعادة ترتيب أولوياتها في علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

واختتم النمنم حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في أوكرانيا ليس شأنًا بعيدًا، بل يمثل "خطرًا مباشرًا على المنطقة العربية بأكملها".

حلمي النمنم الثقافة وزارة الثقافة

