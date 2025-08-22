قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
محافظات

أخبار محافظة القليوبية | كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها .. والمشدد 15 سنة لخفير في استدراج طفلة والتعدى عليها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول منشور علي مواقع التواصل الاجتماعى بالعثور علي جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها.


وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها بتداول منشور علي مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصور لشخص متوفي بالقرب من المشرحة بدائرة القسم.
وبالفحص بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاونة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفي الكردي، تبين أن الجثة لشخص توفي وفاة طبيعة ولا يوجد أى شبهة جنائية، وتم ايداعه داخل ثلاجة التأمين الصحى، وتم إبلاغ أهلية المتوفي وحضر شقيقه لاستلام الجثة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لغفير خصوصي، لاتهامه باستدراج طفلة والتعدي عليها بعد إيهامها بحاجته لها لشراء علبة سجائر، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "م ي م"، 37 سنة، خفير خاص بأحد الوحدات الصحية تحت الإنشاء بقرية العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في تاريخ سابق على 30 / 4 / 2025، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، خطف المجني عليها وعرض حياتها للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحاً أبيض "مطواة".
حبس المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض فى شبرا الخيمة
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض وإصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بسبب الخلاف على مكالمة تليفون.
وتلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول شاب مصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد وبتر عقلتي من أصابع اليد.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "أحمد ع"، 16 عامًا، طالب ومقيم بهتيم، دائرة القسم، وبين المتهم ويدعى "سيف ح"، 15 عامًا، طالب، وشهرته "سيف غيبوبة"، ومقيم بذات العنوان، تطورت إلي مشاجرة بالأيدي إثر قيام المتهم بإجراء مكالمة هاتفية من تليفون المجني عليه، وعقب إنهاء المكالمة رفض استرجاع التليفون، قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح أبيض "سفوريا"، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من أصابع اليد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

