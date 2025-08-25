استمرار حظر السباحة غرب الإسكندرية وبعض شواطئ شرق المحافظة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استمرار رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي وحظر نزول المواطنين لمياه البحر لحين إشعار آخر.

كما أعلنت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، رفع الرايات الحمراء على شواطئ بحري، وشاطئ السلسلة، وشاطئ ستانلى، وشاطئ جليم، وشاطئ إسكندر، وشاطئ العصافره.

وأشار البيان إلى رفع الرايات الصفراء بشاطئ محمود سعيد، وشاطئ جزيره الدهب، وشاطئ إسكندر، وشاطئ العصافرة المميز، وشاطئ البوريفاج، وشاطئ المندرة المميز، وشاطئ طاحونة المندرة، وشاطئ وانلي المميز، مما يعني مسموح بالسباحة فى المناطق الأمنة والمحددة من قبل رجال الإنقاذ وعدم نزول البدالات إلى مياه البحر.

وأكدت الإدارة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ورجال الإنقاذ، لمراقبة الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح. كما ناشدت المواطنين التعاون مع رجال الإنقاذ والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة الإسكندرية سنويًا خلال فترات اضطراب الطقس لحماية رواد الشواطئ ومنع تكرار حوادث الغرق التي ترتفع معدلاتها في مثل هذه الظروف المناخية.

وشهد شاطئ أبو تلات حادث اليم بعد ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين كانوا ضمن رحلة نظمتها أحد الأكاديميات بمحافظة سوهاج إلى مدينة الإسكندرية.



