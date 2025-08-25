قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت تثير ترقبا وقلقا وسط تسريبات عن رفض إسرائيلي لبعض بنود المقترحات

لبنان
لبنان
البهى عمرو

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، أن العاصمة اللبنانية تستعد خلال الساعات المقبلة لاستقبال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، يرافقه عضو الوفد الأمريكي مورجن أورتيغوس، في زيارة تهدف إلى استكمال المشاورات بشأن الورقة الأمريكية الخاصة بترسيم الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، ومن المقرر أن تبدأ اللقاءات الرسمية يوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيلتقي الوفد الأمريكي الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، لإطلاعهم على الرد الإسرائيلي الأولي على هذه الورقة، التي كانت، بحسب تصريحات أمريكية سابقة، لم تُعرض على الجانب الإسرائيلي قبل تسليمها إلى لبنان.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن لبنان اتخذ بالفعل خطوة جدية نحو التعامل مع المقترحات الأمريكية، بينما لم يصدر حتى الآن أي إجراء مماثل من الجانب الإسرائيلي، وهو ما أشار إليه المبعوث الأمريكي نفسه خلال زيارته السابقة، مؤكدًا أن "لبنان فعل ما عليه، والكرة الآن في ملعب إسرائيل"، ومع ذلك، تسود حالة من القلق في الشارع اللبناني عقب تسريبات أشارت إلى تحفظات إسرائيلية على بعض بنود الورقة، وخصوصًا ما يتعلق بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب. وقد صرّح الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤخرًا بأنه لم يتلقَّ أي طلب رسمي بشأن هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيناقش الأمر خلال الاجتماع المرتقب مع الوفد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ألمح إلى إمكانية تقديم ما سمّاه "دعماً" في حال أبدت الحكومة اللبنانية جدية في نزع سلاح حزب الله، أشار أحمد سنجاب إلى وجود تباين في ردود الفعل اللبنانية، فهناك من اعتبر أن هذا الطرح يعكس تقليلًا من الخطوة "التاريخية" التي اتخذها لبنان، فيما رأى آخرون أنه مؤشر إيجابي قد يفتح الباب نحو اتفاق مستقر ودائم في الجنوب. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة، وسط غياب وضوح إسرائيلي بشأن التنفيذ الفعلي لأي التزامات مقابلة.

بيروت لبنان الوفد الأمريكي

