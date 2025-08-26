برلمانية: استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي جريمة حرب تستوجب تحركا دوليا عاجلا

أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء والأطقم الطبية والصحفية، معتبرة ذلك حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت النائبة أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فجًا لكافة المواثيق الدولية، ويعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت سليم على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذا النهج الدموي وحماية المدنيين، والعمل على توفير ممرات آمنة لإغاثة الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية، داعية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.