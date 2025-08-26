قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حبسه 10سنين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
27 يوم ونودع الصيف .. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي جريمة حرب تستوجب تحركا دوليا عاجلا

فاطمة سليم، عضو مجلس النواب
فاطمة سليم، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء والأطقم الطبية والصحفية، معتبرة ذلك حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت النائبة أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فجًا لكافة المواثيق الدولية، ويعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت سليم على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذا النهج الدموي وحماية المدنيين، والعمل على توفير ممرات آمنة لإغاثة الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية، داعية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.

فاطمة سليم مجلس النواب الاحتلال فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

بالصور

بعد حبسه 10سنين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد