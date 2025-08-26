قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ازالة صورة الاسد من على الليرة السورية ..ما البديل ؟

الليرة السورية
الليرة السورية
محمود نوفل

شهدت الليرة السورية تحسنا  كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية في سعر صرف الليرة السورية بنحو 35%، رغم ما واجهه السوريون من معاناة جراء تقلبات سعر الصرف المستمرة ؛  وذلك بحسب ما صرح به  حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمسؤول ااسوري في مقابلة له  مع "CNBC “ عربية حيث قال: ”كما يستعد  المصرف  لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، وسيكون مفتوحا أمام جميع الدول "حتى الولايات المتحدة"، مؤكدا أن التصميم بات في مراحله النهائية ولن يكون مستوحى من أي شخصية، بل يحمل رمزية تتعلق بـ"سوريا التي ولدت من جديد".

وأضاف أن الليرة الجديدة تمثل جزءا من تحرر سوريا  المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة.

وحول خطط الإصلاح النقدي، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن حذف صفرين من العملة لن يغير من قيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.

وشدد على أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تبقى ركيزة أساسية في رسم السياسات النقدية.

وفيما يتعلق بحوالات المغتربين، أكد أن البنك المركزي والمصارف السورية يعملان على إعادة بناء شبكة علاقات مع البنوك المراسلة حول العالم، موضحا أنه يتم التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل تحويل الأموال وتوسيع رقعة انتشار الخدمات.

كما كشف عن فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية، في خطوة تعزز من حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.

أما بشأن نظام "سويفت"، نوه حصرية إلى إن المصارف السورية الخاصة تستخدم النظام فعليا، بينما لا يزال إدخال المصارف العامة ضمنه قيد الإنجاز، وقد يتم خلال أسابيع، ولكن عبد القادر حصرية لم يحدد تاريخا دقيقا لذلك.

سوريا مصرف سوريا المركزي الليرة السورية صورة الاسد نظام سويفت

