القبض على المتهمين بالتعدى على رجل وابنه بفرد خرطوش في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد الأشخاص ونجله "مصاب برش خرطوش بالوجه، بتضررهما من 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لقيامهم بالتعدى عليهما وإحداث إصابة نجله ، بسبب خلافات الجيرة.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – سلاح أبيض).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.