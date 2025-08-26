مصادرة 3 أطنان دقيق مجهول المصدر و144 كيلو دواجن منتهية الصلاحية ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية موسعة أسفرت جهودها عن ضبط 60 شيكارة دقيق زنة 50 كجم للشيكارة، بإجمالي ما يقارب 3 أطنان دقيق مجهول المصدر، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 الذي يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتم ضبط عدد 24 كيس دجاج أجنحة – هياكل – جلود مشكلة بوزن إجمالي 144 كجم، جميعها منتهية الصلاحية ومدون عليها تواريخ إنتاج مختلفة بغرض التلاعب في مدد الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مديرية التموين ببورسعيد.. ضبط 3 أطنان دقيق مجهول و144 كجم دجاج فاسد

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ. ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط مروجي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين، بمتابعة محمد حلمي مدير عام التموين، وإشراف ماني مسعد صقر وكيل المديرية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية في إطار الجهود المبذولة لمواجهة مروجي الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع أي محاولات للغش التجاري.