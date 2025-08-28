قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين
حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر
منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل
دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار
سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
برلمان

المؤتمر: جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2025 جسدت وعي الشعب المصري

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 شكلت مشهدًا سياسيًا مهمًا عكس وعي الشعب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري، مشيدًا بالحرص الكبير من المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يؤكد إيمانهم بأهمية المجلس ودوره في دعم مسيرة التنمية والتشريع.

وأضاف غنيم في بيان له، أن المرشحين أظهروا التزامًا واضحًا بالتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، حيث حرصوا على شرح برامجهم والملفات المزمع فتحها تحت قبة البرلمان، وهو ما ساهم في رفع مستوى الوعي لدى الناخبين، وربط العملية الانتخابية باحتياجات الناس اليومية وتطلعاتهم للمستقبل، بما يعزز من قوة التجربة الديمقراطية.

وتابع:" أن العملية الانتخابية اتسمت بزخم سياسي وحزبي غير مسبوق، حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، ما أعطى زخماً للحياة الحزبية في مصر، ورسخ لثقافة التنافس الشريف في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن هذا المناخ الانتخابي يعكس مدى تطور المشهد السياسي المصري.

وأشار غنيم، إلى أن المجلس المقبل سيضم تنوعًا سياسيًا وحزبيًا كبيرًا، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على الشارع المصري من خلال إثراء النقاشات تحت القبة، وتقديم مقترحات وسياسات تعكس مختلف التوجهات، بما يضمن وجود صوت لكل فئة من فئات المجتمع، لافتًا إلى أن هذا التنوع سيعزز من قدرة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، ويساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.

