المؤتمر: جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2025 جسدت وعي الشعب المصري

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 شكلت مشهدًا سياسيًا مهمًا عكس وعي الشعب المصري وإصراره على ممارسة حقه الدستوري، مشيدًا بالحرص الكبير من المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يؤكد إيمانهم بأهمية المجلس ودوره في دعم مسيرة التنمية والتشريع.

وأضاف غنيم في بيان له، أن المرشحين أظهروا التزامًا واضحًا بالتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، حيث حرصوا على شرح برامجهم والملفات المزمع فتحها تحت قبة البرلمان، وهو ما ساهم في رفع مستوى الوعي لدى الناخبين، وربط العملية الانتخابية باحتياجات الناس اليومية وتطلعاتهم للمستقبل، بما يعزز من قوة التجربة الديمقراطية.

وتابع:" أن العملية الانتخابية اتسمت بزخم سياسي وحزبي غير مسبوق، حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، ما أعطى زخماً للحياة الحزبية في مصر، ورسخ لثقافة التنافس الشريف في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن هذا المناخ الانتخابي يعكس مدى تطور المشهد السياسي المصري.

وأشار غنيم، إلى أن المجلس المقبل سيضم تنوعًا سياسيًا وحزبيًا كبيرًا، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على الشارع المصري من خلال إثراء النقاشات تحت القبة، وتقديم مقترحات وسياسات تعكس مختلف التوجهات، بما يضمن وجود صوت لكل فئة من فئات المجتمع، لافتًا إلى أن هذا التنوع سيعزز من قدرة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، ويساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.