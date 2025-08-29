قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر جرام ذهب داخل محلات الصاغة وذلك مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025.

أشهر سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن أكثر جرام ذهب انتشارا وهو من عيار 21 الأكبر تداولا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم

ووصل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

الذهب يستقر اليوم 

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

وجاء ثبات سعر الذهب مع بداية تعاملات نهاية الأسبوع بعد صعوده المستمر على مدى أسبوعين متصلين.

أسعار الذهب

صعود جديد للذهب 

وأظهرت تعاملات الذهب داخل الصاغة أمس، صعودا طفيف مقداره 5 جنيهات، ليصل مجمل ارتفاعه على أساس أسبوعي نحو 100 جنيه في الجرام الواحد.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، زيادة علي أساس أسبوعي بمقدار كسر حاجز الـ100 جنيه للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3396 دولار للبيع و 3397 دولار للشراء

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

و ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار، إذ افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.

العوامل المؤثرة في السوق

يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر سبتمبر المقبل.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.

التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

سعر الذهب

وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.

هذا التوجه انعكس على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشره قرب مستوى 98 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ما ينتظره المستثمرون

تركز الأنظار حاليًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرر صدورها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر إعلانها اليوم الجمعة، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.

الوضع المحلي والدولار في مصر

على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.

تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء ثمانية خبراء اقتصاديين، توقع المتوسط العام خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%. 

فيما رجحت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس (2%)، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

أما على مستوى سوق الصرف، فيواصل الدولار استقراره في البنوك المصرية ضمن نطاق 48 – 48.20 جنيه للشراء و48.10 – 48.30 جنيه للبيع، وسط حالة ترقب لقرارات المركزي وتأثيرها على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

