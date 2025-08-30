هل اصطدم قطار مطروح بلودر؟.. اللواء خالد شعيب يكشف

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن جميع المصابين بحادث قطار مطروح عدد كبير منهم خرج، ويوجد 9 حالات بمستشفى الضبعة، ورأس الحكمة تصبح خالية تماما من المصابين.

معرفة سبب الحادث

وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن القطار لم يصطدم بلودر كما يردد البعض، ويجري الفحص لمعرفة سبب الحادث.

ولفت اللواء خالد شعيب إلى أنه حتى الآن خط القطار ما زال متوقف، وتم رفع عربة وأخرى وجاري استكمال الإجراءات بوجود الوزير كامل الوزير وزير النقل والصناعة.

وأوضح أن وزارة النقل أرسلت عربات خاصة بهم، فضلا عن وجود عربات من المحافظة أيضا لتوصيل المصابين، ويوجد حالتين من الشرقية وأخرى من المنوفية وفيات.

وأكد على أن هناك العديد من وسائل المواصلات إلى محافظة مطروح، ولا يوجد أي قلق بشأن وسائل المواصلات إلى المحافظة.