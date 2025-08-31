الأنبا بولا يختتم المؤتمر السنوي لخدام وخادمات فرح وعطاء بالقاهرة

اختتم نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، المؤتمر السنوي لخدام وخادمات فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بمقر المطرانية، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بحضور الأب بولس أبوالخير، نائب راعي الكاتدرائية.

الخادم وعلاقته بالرجاء

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "الخادم وعلاقته بالرجاء والصلاة"، في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الثلاثين من أغسطس الجاري، ببيت السلام، بالإسماعيلية.

شارك في المؤتمر الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، ومرشد خدمة فرح وعطاء، وبعض مسؤولي الأسرة المركزية لفرح وعطاء بالإيبارشية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين حول "أهمية خدمة كبار السن بدافع الروح القدس"، مؤكدًا أن أغنياء السن دائمًا ما يمنحونا الرجاء، والإيمان المعاش، يعطونا كنوز حياة.

وأكد صاحب النيافة إننا نتعلم من كبار السن نعمة الله في الفعل اليومي، لأن الرجاء ليس شعورًا فقط، بل هو ثقة في وعد الله لنا.

وعقب ذلك، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث تحدث الأب جورج جميل في عظة الذبيحة الإلهية عن "أهمية الصلاة والإفخارستيا في الخدمة".

تضمن اليوم أيضًا كلمة الأخت ماري يومان بعنوان "أهمية الامانة وفحص الضمير في تلاوة الوعد أمام الله. واختتم المؤتمر بتجديد الوعد الشخصي لخدمة فرح وعطاء.