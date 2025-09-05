طريقة عمل لانشون الدجاج.. بأسهل الخطوات

لانشون الدجاج من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لانشون الدجاج، فيما يلي….

مقادير لانشون الدجاج

● ٣ صدور دجاج مفروم

● نص كوب لبن

● ملح وفلفل

● نص ملعقة صغيرة جنزبيل

● ملعقة كبيرة بصل بودره

● كيس حراري ‎

للتغليف

● بابريكا مدخنه









طريقة تحضير لانشون الدجاج

تخلط جميع المكونات معا يدويا

يشكل الخليط على شكل روول

يغلف الروول بالبابريكا

يلف في كيس حراري

يسوى في الفرن حتى تمام الطهي حوالي ساعة

يترك ليبرد تماما.