أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6-9-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت.

مع بداية تداولات اليوم السبت، ارتفع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة تبلغ 60 جنيها على الأقل، ليصل مجمل صعوده خلال الأسبوع الجاري مقدار كسر حاجز الـ 280 جنيها علي الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5542 جنيها للبيع و5571 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4850 جنيها للبيع و4875 جنيها للشراء.

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيها للبيع و4178 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3233 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3596 دولارا للبيع و3597 دولارا للشراء.