سحب 4 مستحضرات دوائية من الأسواق لهذا السبب| وطبيب يعلق

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في إطار مسؤوليتها الرقابية والتفتيشية على سوق الدواء المحلي، وحرصها الدائم على صحة المواطنين وسلامتهم، تواصل هيئة الدواء المصرية اتخاذ الإجراءات الصارمة لضمان تداول مستحضرات دوائية مطابقة للمواصفات المعتمدة. 

سحب العديد من الأدوية الشهيرة

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة مؤخرا منشورا رسميا بشأن سحب عدد من التشغيلات الخاصة ببعض الأدوية من الأسواق، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها لمعايير الجودة المحددة داخل معامل الهيئة. 

ومن جانبه، يقول قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تحظى قوانين تنظيم تداول الدواء بأهمية قصوى في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، نظرا لما يشكله الدواء من ارتباط مباشر بصحة الإنسان وسلامته، وأوضح أن تختلف هذه القوانين اختلافا جوهريا عن تلك التي تحكم تداول المنتجات الأخرى 

وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه رغم هذه الجهود التنظيمية، لا يزال بعض الأفراد يتهاونون في حماية صحتهم، فيلجؤون إلى شراء الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، أو من خلال قنوات ومصادر غير موثوقة، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة.

وتابع: "كما تنتشر بعض العيادات غير المرخصة التي تقوم ببيع أدوية دون وجه حق، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي".

وأشار عطالله، إلى أن تؤكد الدولة من خلال تشريعاتها أن بيع الأدوية وتداولها مسموح به فقط للصيادلة المرخصين، وذلك من خلال صيدليات رسمية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، بهدف ضمان سلامة الدواء وكفاءته، وحماية المواطنين من التعرض لأي أضرار محتملة.

ويعد هذا القرار جزءا من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الدوائية الوطنية، وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر صحية نتيجة تناول أدوية غير مطابقة.

كما أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا رسميا أعلنت فيه عن سحب عدد من الأدوية من السوق المحلية، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة داخل معامل الهيئة. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة الأدوية المتداولة، وصونا لصحة وسلامة المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات.

تفاصيل المستحضرات الدوائية المسحوبة

وقد شمل قرار السحب أربعة مستحضرات دوائية حيوية تم التأكد من وجود خلل في جودتها أو تركيبها الكيميائي، وهي كالتالي:

 - Hycyanaro 1.5% 15mg/1ml: وهو مستحضر يُستخدم كقطرة للعين، يحتوي على المادة الفعالة أزيثروميسين، والتي تُستخدم في علاج حالات التهاب ملتحمة العين، وقد تقرر سحبه نظرا لعدم مطابقته للمواصفات المحددة من قِبل الهيئة.

 - Cevitil 1 gm Effervescent: وهو فوار يستخدم في حالات نزلات البرد والإنفلونزا، ويعمل على دعم وتقوية الجهاز المناعي، وقد تبين أن بعض تشغيلاته لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، مما استدعى سحبه من الأسواق.

 - Mucophylline Oral Syrup: شراب يستخدم لعلاج البلغم وتخفيف أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة به، وقد تم سحبه بسبب عدم اجتيازه اختبارات الجودة المعملية.

 - Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV: وهو مسحوق جاف يستخدم لتحضير محلول يُعطى عن طريق الوريد، ويستعمل للحد من إفراز حمض المعدة، وقد تم سحب التشغيلات غير المطابقة من هذا الدواء أيضا.

توصيات هيئة الدواء للمواطنين

وأهابت هيئة الدواء بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر عند شراء الأدوية، مع التشديد على أهمية الحصول على الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، وعدم اللجوء إلى مصادر غير موثوقة، خاصة المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تضمن سلامة أو صلاحية المستحضرات الدوائية.

كما أكدت الهيئة أن عملية السحب تتعلق بتشغيلات محددة من الأدوية المذكورة، ولا تشمل جميع الإنتاجات أو المستحضرات التي تحمل نفس الاسم، مما يستدعي من المواطنين مراجعة عبوة الدواء وتاريخ التشغيل بعناية.

وفي حال وجود أي شكوك حول صلاحية أو مطابقة دواء معين، دعت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها فورا عبر الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، لتقديم الدعم والإرشادات اللازمة.

تأثير الأدوية غير المطابقة على الصحة

وشددت الهيئة على ضرورة الامتناع تماما عن استخدام الأدوية المسحوبة من السوق، لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة. 

إذ أن الاستمرار في استخدام هذه المستحضرات قد يؤدي إلى آثار سلبية على بعض أعضاء الجسم الحيوية، مثل القلب والكلى، فضلا عن احتمالية عدم تحقيق الفاعلية العلاجية المرجوة، مما يُعرض حياة المرضى للخطر.

 والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات الرقابية المتواصلة التي تقوم بها هيئة الدواء لضمان التزام السوق الدوائي بمعايير الجودة، وضمان وصول أدوية آمنة وفعالة للمواطنين.

الأدوية سحب الأدوية دواء شهير الصيادلة نقابة الصيادلة

