تخفيضات 50%.. أماكن وأسعار معارض أهلاً مدارس 2025

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد2025-2026 ، توفر الدولة لأولياء الأمور جميع المستلزمات المدرسية في معارض أهلاً مدارس 2025 بتخفيضات تصل إلى 50%، والتي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية بأفضل الأسعار في الأسواق.

وتقدم معارض أهلا مدارس 2025 كل المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع العام والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من ملابس واحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلاً مدارس2025

1- محافظة الجيزة: المعرض الرئيسي في منطقة العمرانية.

معارض فرعية في:

شارع فيصل الرئيسي.

ميدان الجيزة.

مدينة البدرشين.

حي إمبابة.

منطقة حدائق أكتوبر.

2-محافظة القاهرة: يقام المعرض داخل قاعة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويتيح خيارات متنوعة للأسر لتلبية احتياجات أبنائهم الدراسية.

3-محافظة القليوبية: شبرا الخيمة المعرض بميدان المؤسسة.

4-بنها: المعرض بشارع فريدا ندا، لتغطية مختلف مناطق المحافظة.

5-محافظة الشرقية: يقام المعرض بجوار هندسة الري بمدينة ههيا، مع توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة.

6-محافظة الإسكندرية: أرض المعارض بالأزرايطة.

منطقة سوتر أمام مجمع الكليات، لتسهيل وصول الأسر من مختلف أنحاء المحافظة.

7-محافظات صعيد مصر: محافظة سوهاج معرض مميز في حي شرق بمدينة نصر، ليغطي احتياجات الطلاب في صعيد مصر.

أسعار مستلزمات المدارس في معارض أهلاً مدارس2025

10 جنيهات للكشكول 40 ورقة

15 جنيهًا للكشكول 60 ورقة

18 جنيهًا للكشكول 80 ورقة

20 جنيهًا للكشكول 100 ورقة

كشكول كبير بسعر 40 جنيهًا للـ40 ورقة

50 جنيهًا للـ60 ورقة

60 جنيهًا للـ80 ورقة

65 جنيهًا للكشكول الكبير 100 ورقة

كما يطرح المعرض مجموعة من الأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، منها :

دستة الأقلام الجاف الملونة بـ30 جنيهًا

دستة الأقلام الرصاص (12 قلمًا) بـ45 جنيهًا

باكت الألوان الخشب النمساوي (10 ألوان) بسعر 25 جنيهًا

علبة الألوان الخشب الصاج (12 لونًا) بـ60 جنيهًا

أسعار الحقائب المدرسية في معارض أهلاً مدارس 2025

وفيما يخص الحقائب المدرسية، تبدأ أسعار الشنط من 100 جنيه باختلاف التصميمات والأحجام والخامات، بما يتيح للأسرة المصرية خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتها.

وتتراوح أسعار الحقائب في معارض «أهلا مدارس» من 200 إلى 500 حسب الحجم والجودة .

أسعار الزي المدرسي في معارض أهلاً رمضان2025

أما أسعار اليونيفورم المدرسي ، فتتراوح بين 150 جنيها للبنطلون والتي شيرت حتى 350 جنيها وفقا للخامة والماركة بينما يتراوح سعر الجونلة «الجيب» بين 200 و350 جنيها، وفقا للخامة.





وزير التموين أعلن نطلاق المعارض الرئيسية في لاقاهرة والمحافظات اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ولمدة شهر كامل، مع تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية “أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب”.

الهدف من معارض أهلاً مدارس، تلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة ،حيث يتزامن توقيت هذه المعارض مع فترة الأوكازيون الصيفي، بما يمنح المواطنين فرصة أوسع للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، ويعكس التزام الوزارة بتأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.