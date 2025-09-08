قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وارن بافيت ممتعض من شركة يستثمر فيها.. ما قصة أحد أخطائه الاستثمارية؟

أعرب المستثمر الأميركي وارن بافيت لشبكة CNBC عن خيبة أمله من خطط شركة Kraft Heinz بالانقسام إلى شركتين، وهو ما يظهر بشكل أساسي عكس الاندماج الذي ساعد في تنظيمه في عام 2015، والذي اتضح أنه أحد أكبر أخطائه الاستثمارية. 

في مكالمة هاتفية مع مذيعة برنامج Squawk Box بيكي كويك، قال بافيت إنه ممتعض لأن الانقسام لن يخضع لتصويت المساهمين. مع حصة تبلغ 27.5% تُقدر حالياً بـ 8.9 مليار دولار، تُعد بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في عملاق الأغذية.

وقال بافيت إن الرئيس التنفيذي المعين لبيركشاير، غريغ أبيل، أعرب عن عدم موافقتهم مباشرة لإدارة Kraft Heinz قبل اتخاذ القرار النهائي.

يُعد من غير المعتاد للغاية أن تنتقد بيركشاير، التي تُعد دائماً مستثمراً سلبياً تقريباً، إدارة إحدى حيازاتها علناً، أو حتى سراً. 

شاركت وول ستريت بافيت خيبة الأمل، حيث انخفضت أسهم Kraft Heinz بما يصل إلى 7.6% بعد الإعلان عن تقسيم الشركة، لكنها عوضت بعض تلك الخسارة، مُنهية الأسبوع القصير بسبب عطلة يوم عيد العمال بانخفاض قدره 2.4% فقط.

لم يستبعد بافيت بيع شركته بيركشاير هاثاواي لبعض حصتها أو كلها، قائلاً: "سنمضي قدماً لنفعل كل ما نعتقد أنه في مصلحة بيركشاير الفضلى".

وأضاف بافيت: "إذا تواصلوا معنا بشأن بيع أسهمنا، فلن نقبل بعرض الشراء الكامل ما لم يُقدم العرض نفسه لمساهمي Kraft Heinz الآخرين". هذا يعني، ما لم يكن شخص ما على استعداد لشراء الشركة بأكملها.

بحسب CNBC لا يحب بافيت التكاليف الإضافية البالغة 300 مليون دولار التي ستُنفَق لتنفيذ الانقسام على مدار العام المقبل، ولا يعتقد أنه سيُحقق فائدة كبيرة. وهو قال: "من المؤكد أنه لم يتضح أنه كان فكرة رائعة لجمعهما معاً، لكنني لا أعتقد أن تفريقها سيُصلح الأمر".

في عام 2013، انضمت بيركشاير إلى 3G Capital Management البرازيلية لشراء H.J. Heinz مقابل 23.3 مليار دولار. بعد عامين، عندما اندمجت Kraft مع Heinz، ظهرت بيركشاير بحصة تتجاوز 325 مليون سهم في الشركة الجديدة قُدرت قيمتها بحوالي 24 مليار دولار عندما أُغلقت الصفقة في يوليو من عام 2015.

