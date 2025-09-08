وارن بافيت ممتعض من شركة يستثمر فيها.. ما قصة أحد أخطائه الاستثمارية؟

أعرب المستثمر الأميركي وارن بافيت لشبكة CNBC عن خيبة أمله من خطط شركة Kraft Heinz بالانقسام إلى شركتين، وهو ما يظهر بشكل أساسي عكس الاندماج الذي ساعد في تنظيمه في عام 2015، والذي اتضح أنه أحد أكبر أخطائه الاستثمارية.

في مكالمة هاتفية مع مذيعة برنامج Squawk Box بيكي كويك، قال بافيت إنه ممتعض لأن الانقسام لن يخضع لتصويت المساهمين. مع حصة تبلغ 27.5% تُقدر حالياً بـ 8.9 مليار دولار، تُعد بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في عملاق الأغذية.

وقال بافيت إن الرئيس التنفيذي المعين لبيركشاير، غريغ أبيل، أعرب عن عدم موافقتهم مباشرة لإدارة Kraft Heinz قبل اتخاذ القرار النهائي.

يُعد من غير المعتاد للغاية أن تنتقد بيركشاير، التي تُعد دائماً مستثمراً سلبياً تقريباً، إدارة إحدى حيازاتها علناً، أو حتى سراً.

شاركت وول ستريت بافيت خيبة الأمل، حيث انخفضت أسهم Kraft Heinz بما يصل إلى 7.6% بعد الإعلان عن تقسيم الشركة، لكنها عوضت بعض تلك الخسارة، مُنهية الأسبوع القصير بسبب عطلة يوم عيد العمال بانخفاض قدره 2.4% فقط.

لم يستبعد بافيت بيع شركته بيركشاير هاثاواي لبعض حصتها أو كلها، قائلاً: "سنمضي قدماً لنفعل كل ما نعتقد أنه في مصلحة بيركشاير الفضلى".

وأضاف بافيت: "إذا تواصلوا معنا بشأن بيع أسهمنا، فلن نقبل بعرض الشراء الكامل ما لم يُقدم العرض نفسه لمساهمي Kraft Heinz الآخرين". هذا يعني، ما لم يكن شخص ما على استعداد لشراء الشركة بأكملها.

بحسب CNBC لا يحب بافيت التكاليف الإضافية البالغة 300 مليون دولار التي ستُنفَق لتنفيذ الانقسام على مدار العام المقبل، ولا يعتقد أنه سيُحقق فائدة كبيرة. وهو قال: "من المؤكد أنه لم يتضح أنه كان فكرة رائعة لجمعهما معاً، لكنني لا أعتقد أن تفريقها سيُصلح الأمر".

في عام 2013، انضمت بيركشاير إلى 3G Capital Management البرازيلية لشراء H.J. Heinz مقابل 23.3 مليار دولار. بعد عامين، عندما اندمجت Kraft مع Heinz، ظهرت بيركشاير بحصة تتجاوز 325 مليون سهم في الشركة الجديدة قُدرت قيمتها بحوالي 24 مليار دولار عندما أُغلقت الصفقة في يوليو من عام 2015.