أخبار البلد

وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"

حمادة خطاب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استقبال رصيف محطة "هاتشيسون" رقم 1 بميناء السخنة السفينة ZHEN HUA 23، العملاقة المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة، والتابعة لشركة ZPMC الصينية، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أوناش الموانئ وعلى متنها  عدد 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) و 6 أوناش ساحة أوتوماتيكية (RTG Cranes)، تمثل المرحلة الثانية والأخيرة من توريد الأوناش،  ليصبح إجمالي ما تم توريده وتشغيله بالمحطة 6 أوناش رصيف عملاقة (STS) و 18 ونش ساحة (RTG)، وذلك في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية لأولى محطات مشروع تطوير الميناء وهي محطة حاويات "هاتشيسون".

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/الدخيلة"، والذي يأتي تنفيذه ضمن مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وحيث تُعد الأوناش الثلاثة من طراز STS التي وصلت إلى رصيف المحطة من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء. أما أوناش الساحة الستة من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة.

وأكد الوزير أن محطة "هاتشيسون" رقم 1 ستتميز بكونها محطة ذكية بالكامل، حيث تعمل جميع عناصرها التشغيلية من أنظمة إدارة وأوناش ساحات وأوناش رصيف بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء. كما تعتمد المحطة على أنظمة تشغيل متطورة تشمل:

نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) للتحكم في حركة الحاويات لحظيًا.

أنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID.

غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة.

تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

مشيرًا إلى أن وصول هذه الأوناش العملاقة يمثل خطوة حاسمة نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية. 

وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان استقبال أكبر عدد من السفن العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وزارة النقل وزير النقل الصناعة

