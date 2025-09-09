قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكبر تسريب.. وثائق تكشف مواصفات وأسعار ومواعيد إطلاق الكاملة سلسلة آيفون 17

احمد الشريف

ظهرت وثائق مسربة يُزعم أنها قادمة من شركة الاتصالات الكورية الجنوبية KT Corporation، لتكشف عن كل ما يمكن معرفته تقريبًا عن سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، وذلك قبل يوم واحد فقط من حدث آبل الكبير المنتظر غدًا، 9 سبتمبر.

تؤكد الوثائق، التي يجب التعامل معها بحذر، العديد من الشائعات السابقة وتضيف تفاصيل جديدة حول المواصفات والأسعار ومواعيد التوفر.

المواصفات الكاملة.. تأكيد للشائعات

وفقًا للوثائق المسربة، إليك المواصفات الأساسية لكل طراز:

iPhone 17:

شاشة 6.3 بوصة

كاميرا خلفية مزدوجة (رئيسية 48MP، فائقة الاتساع 12MP)

كاميرا أمامية 24MP

بطارية 3,600 مللي أمبير

معالج A19 وذاكرة 8GB RAM

iPhone 17 Air:

شاشة 6.6 بوصة

كاميرا خلفية واحدة 48MP

كاميرا أمامية 24MP

بطارية عالية الكثافة 2,800 مللي أمبير

معالج A19 وذاكرة 8GB RAM

iPhone 17 Pro:

شاشة 6.3 بوصة

نظام كاميرا خلفي ثلاثي (كلها 48MP)

كاميرا أمامية 24MP

بطارية 3,700 مللي أمبير

معالج A19 Pro وذاكرة 12GB RAM

iPhone 17 Pro Max:

شاشة 6.9 بوصة

نظام كاميرا خلفي ثلاثي (كلها 48MP)

كاميرا أمامية 24MP

بطارية 5,000 مللي أمبير

معالج A19 Pro وذاكرة 12GB RAM

وتؤكد التسريبات أيضًا أن طرازات "البرو" ستقدم تقريبًا بصريًا يصل إلى 8x، ودعمًا لتصوير الفيديو بدقة 8K، بالإضافة إلى نظام تبريد غرفة البخار لأول مرة.

ماذا عن الأسعار؟ مفاجآت وزيادات طفيفة

تحمل الوثائق مفاجأة سارة، حيث تشير إلى أن هاتفي iPhone 17 و iPhone 17 Pro سيحافظان على نفس أسعار سابقيهما، مع استمرار نسخة 128 جيجابايت لطراز "البرو".

أما الزيادات، فستكون طفيفة:

iPhone 17 Air: سيبدأ بسعر يعادل حوالي 1,008 دولارًا (ارتفاعًا من 972 دولارًا لـ iPhone 16 Plus).

iPhone 17 Pro Max: سيبدأ بسعر يعادل حوالي 1,397 دولارًا (ارتفاعًا من 1,369 دولارًا لسلفه).

خارطة الطريق: مواعيد الطلب المسبق والإطلاق

وفقًا لإحدى الوثائق، سيكون الجدول الزمني على النحو التالي:

9 سبتمبر: الكشف الرسمي.

12 سبتمبر: بدء الطلبات المسبقة.

16 سبتمبر: إطلاق النسخة العامة من نظام iOS 26.

19 سبتمبر: توفر الهواتف في المتاجر.

هل هذه المعلومات حقيقية؟

يحذر بعض الخبراء من أن شركات الاتصالات لا تكون على علم بجميع المواصفات الكاملة قبل إطلاق آيفون، مما يضع علامة استفهام حول صحة هذه الوثائق. كما توجد بعض التناقضات الطفيفة داخل المستندات نفسها.

ومع ذلك، مع زيادة الفضول حول الهواتف القادمة، فإننا سنقبل أي معلومات يمكننا الحصول عليها في هذه المرحلة بينما ننتظر بفارغ الصبر حدث يوم غد، الذي لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية.

