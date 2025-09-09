مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة عن "مستقبل عمليات السلام"

يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، مناقشة مفتوحة حول عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بعنوان "مستقبل عمليات السلام: القضايا والفرص والتحديات الرئيسية" في سياق استعراض مستقبل جميع أشكال عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.



وأوضح بيان مجلس الأمن، أن الجلسة يشارك خلالها وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا؛ ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري ديكارلو؛ رئيس لجنة بناء السلام السفير توماس زانيسن (ألمانيا)؛ وجينا روسو مديرة الأبحاث ورئيسة مركز بريان أوركهارت لعمليات السلام في المعهد الدولي للسلام.



وتعقد كوريا الجنوبية "رئيسة مجلس الأمن في سبتمبر الجاري"، الاجتماع بالتعاون مع الدنمارك وباكستان كجزء من مبادرة "الثلاثية" لتسليط الضوء على عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في عمل المجلس، وخلال رئاستها لمجلس الأمن في مارس الماضي، عقدت الدنمارك مناقشة مفتوحة حول "تعزيز القدرة على التكيف في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة: الاستجابة للحقائق الجديدة"، وفي يوليو، نظمت باكستان أيضًا جلسة إحاطة بعنوان "تكييف عمليات السلام من أجل السعي إلى إيجاد حلول سياسية – الأولويات والتحديات"، كجزء من رئاستها لمجلس الأمن.



ومن المتوقع أن يبني النقاش المفتوح، اليوم، على هذه الاجتماعات، مما يوفر فرصة أخرى لأعضاء المجلس وأعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع لتبادل وجهات نظرهم حول كيفية جعل عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في وضع أفضل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.