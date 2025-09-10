قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
أسماء عبد الحفيظ

في هذه الحياة، لا أحد ينجو من الألم؛ قد تتعرضين لخذلان، خيانة، فشل علاقة، أو حتى صدمة من أقرب الناس إليكِ، وفي لحظة، تشعرين بأن كل ما بنيته داخلك قد تهدّم ثقة منحتِها، أمل رسمتِه، أو شعور بالأمان كنتِ تتكئين عليه.

فى إطار هذا قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الألم ليس النهاية بل قد يكون البداية، إن قررتِ النهوض.

 1. اعترفي بوجعكِ ولا تنكريه

الاعتراف بالألم ليس ضعفًا، بل أول الطريق نحو التعافي. البكاء لا يعني أنكِ مكسورة، بل أنكِ إنسانة تتفاعل مع مشاعرها. اتركي لنفسك مساحة للتعبير، ثم قومي.

2. افصلي بين ذاتكِ وبين من آذاكِ

من خذلكِ لا يعبّر عنكِ، ولا يحدّد قيمتك. لا تربطي نفسكِ بمن لم يُقدّرك، فمكانتك لا تُقاس برؤية الآخرين لكِ، بل بما تعرفينه عن نفسك.

 3. اقطعي كل ما يربطكِ بالماضي المؤلم

صور، رسائل، أغنيات، أماكن... كل ما يذكّركِ بتلك المرحلة يؤخركِ عن الشفاء. لا تسمحي لما مضى أن يعيش معكِ في حاضرِك.

4. اعملي على تطوير ذاتك، لأجلكِ أنتِ

غيري من نفسكِ إن أردتِ، تعلمي، اهتمي بشكلكِ وصحتكِ، لكن لأجلكِ أنتِ، لا لتثبتي شيئًا لأحد. القوة الحقيقة تنبع من الداخل، لا من نظرة الآخرين.

5. خذي الألم كدرس لا كوصمة

لا تقولي: "أنا كنت غبية"، بل قولي: "لقد تعلّمت". كل تجربة تُضيف إليكِ شيئًا، حتى إن كانت موجعة. المهم أن تخرجي منها أنضج لا أكثر كسرًا.

 6. لا تعودي لمن قلل من قيمتكِ

من ترككِ أو أهانكِ أو استهان بكِ، لا يستحق فرصة ثانية. الكرامة لا تُساوَم، والحب الحقيقي لا يُؤلم بهذا الشكل.

 7. امنحي قلبكِ فرصة للتعافي

لا تقفزي إلى علاقة جديدة فقط للهروب من القديمة. دعي جرحكِ يلتئم، ودعي قلبكِ يسترد توازنه قبل أن تفتحي له بابًا جديدًا.

 8. أحيطي نفسكِ بدائرة نظيفة وآمنة

اختاري من حولك بعناية. الناس الذين يُشعرونكِ بالأمان، الذين يُنصتون دون حُكم، هم البلسم في رحلة الشفاء.

 9. راجعي نفسكِ لا لتجلديها، بل لتفهميها

اسألي نفسكِ: أين كانت نقاط ضعفك؟ لماذا سمحتِ ببعض الأمور؟ لكن لا تقسي على ذاتكِ، بل تعلمي من التجربة، واغفري لنفسكِ.

10. ثقي أن الله معكِ، ولن يضيع حقكِ

كل دمعة نزلت، كل لحظة ضعف، كل تنهيدة في آخر الليل... الله رآها، وسمعها، وسيردّ لكِ ما تستحقين في الوقت الذي يراه خيرًا لكِ.

فشل علاقة 10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

