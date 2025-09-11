تعرف علي جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات ؟

جيورجيتو جيوجيارو كان يعمل مصمم سيارات، وهو إيطالي الجنسية ولد في 7 أغسطس من عام 1938 في Garessio ، بمقاطعة كونيو، بييمونتي، وهو من أكثر المصممين إنتاجًا في تاريخ صناعة السيارات.

جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات

نشأت جيورجيتو جيوجيارو

وفي سن 14 عام أنتقل جيورجيتو جيوجيارو مع عائلية عام 1952 إلى تورين، وتابع دراسته هناك وتخصص في الرسم التقني والفنون الجميلة.

جيورجيتو جيوجيارو في شركة فيات

وعندما كان عمره 17 وظفه المهندس دانتي جياكوسا وانضم إلى Centro Stile التابع لعملاق صناعة السيارات في شركة فيات المستقرة بتورينو.

جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات

وفي عام 1959 قام المصمم الشهير Nuccio Bertone بتوظيف جيورجيتو جيوجيارو الشاب البالغ من العمر 21 عام في مكتب دراساته، وبقي هناك أكثر من خمس سنوات حتى نوفمبر من عام 1965، قبل أن يلتحق بمصمم إيطالي كبير آخر هو Ghia .

جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات

جيورجيتو جيوجيارو وعلاقتة بالشركات الكبري

وشهد عام 1968 انطلاقة جيورجيتو جيوجيارو في عالم الشركات، وتم ذلك من خلال إنشاء مكتب التصميم Italdesign، ومن خلال هذه الشركة، وضع لنفسه هدف يتمثل في تزويد صناعة السيارات بخدمات شاملة، وبدء في تصميم السيارات الجديدة، وانتقلت الشركة منذ ذلك الحين من تورينو إلى Moncalieri .

جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات

وتم تحويل هيكل الشركة إلى شركة قابضة ومجموعة شركات تابعة من بينها شركة Giugiaro Design التي لا يقتصر نشاطها على قطاع السيارات ولكنه متنوع ويشمل جميع مجالات الصناعة .

عمل جيورجيتو جيوجيارو مع فولكس فاجن

وفي عام 2010 اشترت مجموعة فولكس فاجن 90.1 ٪ من أسهم Italdesign Giugiaro SpA، وحصل جورجيتو على العديد من الجوائز والأوسمة لنشاطه وتم ترقيته بشكل ملحوظ إلى رتبة " Cavaliere del lavoro "والتي تعني فارس العمل في بلده وحصل على درجة فخرية وجائزة الفرجار الذهبي.

جورجيتو جيوجيارو عراب التصميم في عالم السيارات

وسرعان ما تجاوزت سمعته الحدود وأصبح جزء من قاعة مشاهير السيارات (Automotive Hall of Fame)، ومنذ عام 2002 بعد أن تم اختياره كمصمم سيارات القرن في عام 1999، وهي جائزة منحتها له في لاس فيجاس لجنة تحكيم مكونة من 120 صحفي وخبير دولي، وأطلق عليه " عراب تصميم السيارات في العالم " .