لجنة حصر الأراضي غير المستغلة برأس البر بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمنشآت بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

حضر الاجتماع المستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إلى جانب مديري الإدارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط التفصيلي والخرائط الخاصة بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مناقشة تقسيمات الأراضي بالمنطقة.

وبناءا علي تكليفات من الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في لقاءات سابقة

تابعت "نائب المحافظ" إنجاز اللجنة ووجهت بضرورة ارسال إنذارات للمنتفعين بالأراضي الفضاء للسير في إجراءات الترخيص والبناء، مع الالتزام بالبناء عليها خلال المدة المقررة، أسوة بما هو معمول به في المدن الجديدة، وذلك لضمان استغلال الأراضي بشكل أمثل ودفع عجلة التنمية العمرانية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تطوير مدينة رأس البر وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يواكب خطة الدولة للتنمية المستدامة.