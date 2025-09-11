إداري اليد للصالات: شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

وجه إداريو الفرق المشاركة في مسابقة كرة اليد للصالات الشكر الي المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام المصري للشركات المشاركة في المسابقات لدورهم المؤثر في تطبيق مبدأ الحيادية بين كافة فرق البطولة وعدم تفضيل فريق علي آخر وتحقيق الشفافية بين كل الفرق

كان المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام المصري للشركات، محمود عبد العزيز رئيس الاتحادات النوعية بوزارة الشباب و الرياضة، اسماعيل عبد الحكم نائب رئيس الاتحاد العام للشركات، محمد عبد العزيز مدير مديرية والمنسق العام للبطولة و الكابتن يحيى السيد المشرف العام على لعبة كرة اليد بالشركات بتوزيع الميداليات والكؤوس علي الفرق الفائزة في مسابقة كرة اليد للصالات للرواد فوق 35 سنه والتي فاز فيها فريق شركة جابكو للبترول بالمركز الأول وجاءت شركة النصر للبترول في المركز الثاني بينما حل فريق وزارة الشباب والرياضة في المركز الثالث