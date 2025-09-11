تيسير مطر: غضب المصريين سينفجر لحظة اقتراب شخص أو كيان من حدود أرضهم

أكد النائب تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، أن أي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية المصرية أو الاقتراب من تراب هذا الوطن ستقابل بغضب شعبي عارم لا يمكن توقع مداه، مشددًا على أن المصريين لا يقبلون المساس بأرضهم أو كرامتهم تحت أي ظرف.

وأوضح مطر، خلال لقاء شعبي بعدد من القيادات المجتمعية والمواطنين والشباب، أن الفترة الماضية شهدت أفكارًا وهمية من بعض الأطراف التي تجرأت على مقارنة قوة مصر وقدرتها بما استباحه الاحتلال الإسرائيلي في جبهات أخرى، وهو أمر لا يعدو كونه أضغاث أحلام لا يعلم نهايتها إلا الله، مؤكدًا أن المصريين شعب جبار قادر على حماية وطنه، وأن أي تهديد لشبر من أرضه سيشعل استنفارًا شعبيًا غير مسبوق.

كما انتقد مطر محاولات بعض وسائل الإعلام العبرية والغربية الترويج لأوهام نتنياهو وتهديداته، مؤكدًا أن مصر دولة كاملة السيادة، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض شروطه عليها. وقال إن جمهورية مصر العربية وحدها هي من تحدد معايير القادمين والمقيمين على أرضها وفقًا لمصالحها الوطنية، محذرًا دعاة اليمين المتطرف في إسرائيل من أن الشعب المصري قادر على اتخاذ ما لا يتوقعه العالم لحماية وطنه وصون كرامته

وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لمخططات تصفيتها، معتبرًا أن هذا الموقف الوطني يعكس أصالة المصريين ولاد البلد الجدعان ووطنيتهم وثباتهم على الحق.