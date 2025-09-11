دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد.. إصدار جديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية كتابًا جديدًا بعنوان "دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء أهداف التنمية المستدامة" للدكتور مازن مصطفى شقوير مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للتواصل الحكومي والمؤسسي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتناول الكتاب قضية مكافحة الفساد باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مستعرضًا المخاطر الكبيرة التي يسببها الفساد وتأثيراته السلبية على مختلف جوانب المجتمع، وما يمثله من عائق أمام التنمية وإنتاجية القطاع الحكومي.

ويركز المؤلف على جهود الدول والمنظمات الدولية في صياغة الأطر القانونية لمكافحة الفساد، مع إلقاء الضوء على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما يناقش الكتاب دور هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الجهاز الرئيسي لمكافحة الفساد في مصر، موضحًا اختصاصاتها وآليات عملها، ويستعرض أبرز الوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكيفية تطبيق مبادئها في السياق.