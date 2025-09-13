برلمانية : التنوع في الأنماط التعليمية يفتح الباب أمام مجال أوسع للخريجين

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التوسع في المدارس المختلفة في مصر ، يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.

وأشارت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر، وبالتالي إن التوسع في المدارس المختلفة في مصر، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.