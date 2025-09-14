قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل

استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد
قسم المحافظات

تستعد المدارس في المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد،   ولذا يجري المحافظين جولات ميدانية لمتابعة انهاء المدارس لاستعدادات العام الدراسي الجديد.

بورسعيد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي 2025-2026 تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد 

حيث وجه الدكتور إسلام بهنساوي بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لإنطلاق العام الدراسي 2025 - 2026 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع  المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

رئيس مدينة بورفؤاد : لجنة للمرور اليومى وإزالة المعوقات .

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات وذلك من خلال تواجد عمال الحدائق والقيام بصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى ، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

اسيوط

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعاته التحضيرية للعام الدراسي الجديد، حيث عقد لقاءً موسعًا مع مديري ومعلمي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعظيم الاستفادة من الورش والإمكانيات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في دعم مهارات الطلاب وتحويلها إلى قيمة إنتاجية تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المعنية، فضلًا عن مديري المدارس الفنية بمختلف المراكز.

 رفع كفاءة الورش التعليمية

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أهمية الاستعداد الجاد لانطلاق العام الدراسي عبر رفع كفاءة الورش التعليمية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة متابعة الخريجين وتنظيم لقاءات دورية معهم لضمان استمرارية التواصل والاستفادة من خبراتهم.

تشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية، وإنشاء كيان إنتاجي تتبناه المحافظة، على أن يتم توفير الورش بأسعار رمزية لتحقيق إنتاجية مستدامة تعود بالنفع على الطلاب والمعلمين في آن واحد. كما ناقش إدخال شركاء صناعيين لتشغيل الورش المتوقفة وتوفير تدريب عملي للطلاب في مختلف التخصصات، بما يعزز فرص التشغيل بعد التخرج.

استعدادات المدارس العام الدراسي الجديد بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الخطيب

إسلام صادق يثير الجدل بشأن عودة الخطيب لمنصبه

خالد الغندور

زيزو ولا ألفينا.. خالد الغندور يفتح النار على اللاعبين المصريين

ميدو

ميدو: الفوز في 3 مباريات يقرّب الزمالك من التتويج بالدوري بنسبة 60%

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد