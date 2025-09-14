المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل

تستعد المدارس في المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ولذا يجري المحافظين جولات ميدانية لمتابعة انهاء المدارس لاستعدادات العام الدراسي الجديد.

بورسعيد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي 2025-2026 تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

حيث وجه الدكتور إسلام بهنساوي بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لإنطلاق العام الدراسي 2025 - 2026 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

رئيس مدينة بورفؤاد : لجنة للمرور اليومى وإزالة المعوقات .

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات وذلك من خلال تواجد عمال الحدائق والقيام بصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى ، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

اسيوط

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعاته التحضيرية للعام الدراسي الجديد، حيث عقد لقاءً موسعًا مع مديري ومعلمي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعظيم الاستفادة من الورش والإمكانيات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في دعم مهارات الطلاب وتحويلها إلى قيمة إنتاجية تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المعنية، فضلًا عن مديري المدارس الفنية بمختلف المراكز.

رفع كفاءة الورش التعليمية

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أهمية الاستعداد الجاد لانطلاق العام الدراسي عبر رفع كفاءة الورش التعليمية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة متابعة الخريجين وتنظيم لقاءات دورية معهم لضمان استمرارية التواصل والاستفادة من خبراتهم.

تشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية، وإنشاء كيان إنتاجي تتبناه المحافظة، على أن يتم توفير الورش بأسعار رمزية لتحقيق إنتاجية مستدامة تعود بالنفع على الطلاب والمعلمين في آن واحد. كما ناقش إدخال شركاء صناعيين لتشغيل الورش المتوقفة وتوفير تدريب عملي للطلاب في مختلف التخصصات، بما يعزز فرص التشغيل بعد التخرج.