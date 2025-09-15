دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وسط الطبيعة

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها أحدث ظهور لها من إحدى رحلاتها وسط أجواء طبيعية خلابة.

ونشرت دينا صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت بالطو طويلًا من الفرو باللون الرمادي فوق ملابس كاجوال باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية وحذاء رياضي عصري.

وقد لاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها .



ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل لاترد ولا تستبدل الصورة الاولي من العمل، والمقرر عرضه علي منصة شاهد، خلال الفترة القادمة.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد،صدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

ويعرض لدينا الشربيني حاليا فيلم درويش في دور العرض السينمائي.

دور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.