رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وسط الطبيعة

دينا الشربينى
دينا الشربينى
منار نور

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها أحدث ظهور لها من إحدى رحلاتها وسط أجواء طبيعية خلابة.

ونشرت دينا صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت بالطو طويلًا من الفرو باللون الرمادي فوق ملابس كاجوال باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية وحذاء رياضي عصري.

وقد لاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها .


ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل لاترد ولا تستبدل الصورة الاولي من العمل، والمقرر عرضه علي منصة شاهد، خلال الفترة القادمة.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد،صدقي صخر،  وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

ويعرض لدينا الشربيني حاليا فيلم درويش في دور العرض السينمائي.

دور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

دينا الشربينى إطلالة درويش

رجيم الأسبوع الأول
القوات المسلحة
الرادارات الأمريكية
المحنشة المغربية
