منى زكي ترد برسالة محبة على إشادة ريهام عبدالغفور بها

وجهت النجمة منى زكي رسالة خاصة إلى صديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد حديثها المؤثر عنها خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس.

ريهام عبدالغفور عبّرت خلال الحلقة عن مكانة منى زكي في حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أنها قدوتها ومثلها الأعلى، وقالت:"من أول ما بدأت التمثيل وأنا شايفة منى زكي قدوة، لأنها قريبة مني في السن والتعليم، وفنانة شاطرة وحساسة جدًا.. أنا بعشقها وهي مثلي الأعلى."

لترد منى زكي عبر حسابها على إنستجرام، موجهة كلمات محبة لريهام جاء فيها:

"حبيبتي وأختي، واللي مشرفانا في كل مكان، أنا بانبهر بيكي فنيًا وإنسانيًا.. بحبك جدًا."