نظام تحديد المواقع (GPS) يتم استخدامه بشكل آمن وفعال على الطرق السريعة، وبالتالي يجب تثبيت الجهاز بشكل آمن وتجنب التشتت، واستخدم التوجيهات الصوتية بدلًا من النظر إلى الشاشة.

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

بالاضافة إلي انه يجب إعداد وجهتك وتتبع المسار مسبقًا لتقليل المفاجآت، وتحقق من حالة حركة المرور والطرق البديلة، وتجنب استخدام الجهاز في المواقف الخطرة أو المزدحمة.

التثبيت الآمن للـ GPS

قم بتثبيت جهاز الـ GPS في مكان يسهل رؤيته ولكنه لا يشتت انتباهك عن الطريق، حيث يمكنك متابعتة اثناء القيادة دون التأثير علي جودة القيادة .

الاستماع للتوجيهات الصوتية بدقة

يجب استخدم التوجيهات الصوتية لتجنب النظر إلى الشاشة، لان ذلك يحافظ على تركيزك على الطريق ويقلل من خطر وقوع حادث.

التحضير المسبق قبل التحرك بالسيارة

قبل الانطلاق يجب تحديد وجهتك، بالاضافة إلي الاطلاع على المسار العام لفهمه مسبقًا، مما يقلل من المفاجآت أثناء الرحلة.

الاستفادة من المعلومات الإضافية

تحقق من حالة حركة المرور والطرق البديلة لضمان رحلة سلسة وتجنب الازدحام، وذلك يمكنك معرفة من خلال الـ GPS .

تجنب رسوم المرور

في تطبيقات الخرائط يمكنك تفعيل خيار تجنب رسوم المرور للحفاظ على التكاليف أثناء رحلتك.

استخدام المسارات البديلة

في حالة وجود مسار غير واضح أو مزدحم أو مغلق، يمكن استخدم خيار المسارات البديلة أو اتجه إلى طريق آخر، وذلك بدلا من الانتظار لفترات طويله في الازدحام .

الخروج من الطريق

إذا وجدت نفسك في وضع غير متوقع أو خارج المسار الصحيح، حاول الخروج من حركة المرور في مكان آمن لمعرفة الطريق الصحيح.

الاستعانة بالمعرفة المحلية

في المدن الصغيرة أو الأماكن التي لا تعرفها، قد يكون من المفيد معرفة المدن الكبرى القريبة أو الاعتماد على اللافتات الإرشادية، ويمكن سؤال احد المارة حتي لا تفقد وجهتك .