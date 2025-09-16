قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة ؟

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة
نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة
إبراهيم القادري

نظام تحديد المواقع (GPS) يتم استخدامه بشكل آمن وفعال على الطرق السريعة، وبالتالي يجب تثبيت الجهاز بشكل آمن وتجنب التشتت، واستخدم التوجيهات الصوتية بدلًا من النظر إلى الشاشة.

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

بالاضافة إلي انه يجب إعداد وجهتك وتتبع المسار مسبقًا لتقليل المفاجآت، وتحقق من حالة حركة المرور والطرق البديلة، وتجنب استخدام الجهاز في المواقف الخطرة أو المزدحمة.

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة  :

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

التثبيت الآمن للـ GPS

قم بتثبيت جهاز الـ GPS في مكان يسهل رؤيته ولكنه لا يشتت انتباهك عن الطريق، حيث يمكنك متابعتة اثناء القيادة دون التأثير علي جودة القيادة .

الاستماع للتوجيهات الصوتية بدقة

يجب استخدم التوجيهات الصوتية لتجنب النظر إلى الشاشة، لان ذلك يحافظ على تركيزك على الطريق ويقلل من خطر وقوع حادث.

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

التحضير المسبق قبل التحرك بالسيارة

قبل الانطلاق يجب تحديد وجهتك، بالاضافة إلي الاطلاع على المسار العام لفهمه مسبقًا، مما يقلل من المفاجآت أثناء الرحلة.

الاستفادة من المعلومات الإضافية

تحقق من حالة حركة المرور والطرق البديلة لضمان رحلة سلسة وتجنب الازدحام، وذلك يمكنك معرفة من خلال  الـ GPS .

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

تجنب رسوم المرور

في تطبيقات الخرائط يمكنك تفعيل خيار تجنب رسوم المرور للحفاظ على التكاليف أثناء رحلتك.

استخدام المسارات البديلة

في حالة وجود مسار غير واضح أو مزدحم أو مغلق، يمكن استخدم خيار المسارات البديلة أو اتجه إلى طريق آخر، وذلك بدلا من الانتظار لفترات طويله في الازدحام .

الخروج من الطريق

نصائح بسيطة لاستخدام الـ GPS على الطرق السريعة

إذا وجدت نفسك في وضع غير متوقع أو خارج المسار الصحيح، حاول الخروج من حركة المرور في مكان آمن لمعرفة الطريق الصحيح.

الاستعانة بالمعرفة المحلية

في المدن الصغيرة أو الأماكن التي لا تعرفها، قد يكون من المفيد معرفة المدن الكبرى القريبة أو الاعتماد على اللافتات الإرشادية، ويمكن سؤال احد المارة حتي لا تفقد وجهتك .

نظام تحديد المواقع GPS تحديد المواقع GPS التوجيهات الصوتية حركة المرور حالة حركة المرور GPs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد