طهران ..مقتل 6 إيرانيين وإصابة 11 آخرين في انفجار ضخم بمدينة الأحواز

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرين؛ جرّاء انفجار ناجم عن تسرّب غاز في مجمّع سكني مكوّن من أربع وحدات بمنطقة كلشاد برديس بمدينة الأحواز بإيران .

ولاحقا ؛ أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى وقوع هجوم إرهابي في محافظة سيستان وبلوجستان، أسفر عن سقوط شهيدين من رجال الأمن الإيراني في المحافظة ذاتها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية إلى تنفيذ هجوم إرهابي على دورية للشرطة الإيرانية أدّى إلى استشهاد وجرح عدد من أفراد الدورية في محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرق البلاد.

في سياق آخر، بدأت إيران، بقيادة قوة الحرس الثوري الجوفضائي، تنفيذ واحدة من أوسع مناوراتها العسكرية الصاروخية عبر عدة مناطق من البلاد.

وتضمنت الاشتباكات المتدرجة إطلاق صواريخ باليستية وطائرات دون طيار وأنظمة دفاع جوي متقدمة.

