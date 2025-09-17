انطلاق فعاليات مبادرة "ابنك مستقبل وطن" بقرية أبو عياد في دمياط

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة (ابنك مستقبل وطن) بقرية أبو عياد وسط حضور مكثف من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى مشاركة واسعة من أولياء الأمور والأبناء.

وقد حضر الفعاليات العميد هاني محمد عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تم استعراض أهداف المبادرة وخطة تنفيذها على أرض الواقع والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإيجابية في نفوس النشء والشباب من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وأنشطة متنوعة.

و شاركت الجهات المعنية بـــ ( الأزهر ـ مجمع الإعلام بدمياط - وحدة السكان - وحدة حقوق الإنسان ـ وحدة تكافؤ الفرص - صندوق مكافحة المخدرات - حزب مستقبل وطن ـ مكتبة مصر) بعمل ندوات عن دور الأب في تربية الأبناء والتربية الإيجابية و بالتربية والوعي تصنع جيل ناجح و الانتماء وحب الوطن.

كما قامت مكتبة مصر بعمل ندوة توعوية ورش عمل داخل المكتبة المتنقلة ، وتواجدة القوافل طبية بوجود عدد ( ١٠ ) عيادات بجميع التخصصات لخدمة أهالينا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية خلال كلمته أن هذه المبادرة تأتي في إطار القيادة السياسية المستمرة لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.

وفي كلمة منسق المبادرة مدير وحدة السكان بالمحافظة أشارت إلى أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية وأولياء الأمور لترسيخ روح الانتماء والمسؤولية لدى الأبناء. كما وجهت الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الفعاليات مؤكدةً استمرار الجهود لتنفيذ المزيد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف الشباب والطلائع".