أمير توفيق: الأهلي الوحيد في مصر عنده رعاية للملابس بالشكل العالمي

كشف أمير توفيق، مدير التعاقد والتسويق السابق بالنادي الأهلي، عن تفاصيل أزمة الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق، في تصريحات ببرنامج “الكلام المظبوط”، المذاع عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "الأهلي، النادي الوحيد في مصر اللي عنده عقد رعاية للملابس بالشكل العالمي".

وأضاف: "الراعي بيدي للأهلي منتجات ببلاش، وبيدفعله فلوس، وبياخد نسبة من الأرباح على المبيعات وبونص على تحقيق البطولات".

وأوضح: "في مشكلة في بيع الملابس في مصر، اللبس المضروب كتير في السوق، والكل بيتجه للمضروب بسبب الأسعار المرتفعة في الاستور الخاص بالبراند، حيث من الممكن أن يصل سعر التشيرت إلى 6 آلاف جنيه بينما المضروب 300 جنيه، وده عكس اللي بيحصل بره، المصدر الوحيد لشراء التشيرت هو الاستور الخاص بالنادي أو الشركة المصنعة للملابس".

وتابع: “حل هذه المشكلة في مصر صعب شوية، لأنك هتجبر الناس تدفع رقم كبير، في نفس الوقت لازم يتم حل هذه المشكلة”.

وواصل: “المشكلة ليست في التشيرت فقط، كل حاجة خاصة بالنادي الأهلي (ميدالية أو مج)، موجودة في الشوارع كلها، والناس اللي بتبيعها بتكسب مبالغ كبيرة أوي”.