بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
رياضة

أمير توفيق: الأهلي الوحيد في مصر عنده رعاية للملابس بالشكل العالمي

يمنى عبد الظاهر

كشف أمير توفيق، مدير التعاقد والتسويق السابق بالنادي الأهلي، عن تفاصيل أزمة الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق، في تصريحات ببرنامج “الكلام المظبوط”، المذاع عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "الأهلي، النادي الوحيد في مصر اللي عنده عقد رعاية للملابس بالشكل العالمي".

وأضاف: "الراعي بيدي للأهلي منتجات ببلاش، وبيدفعله فلوس، وبياخد نسبة من الأرباح على المبيعات وبونص على تحقيق البطولات".

وأوضح: "في مشكلة في بيع الملابس في مصر، اللبس المضروب كتير في السوق، والكل بيتجه للمضروب بسبب الأسعار المرتفعة في الاستور الخاص بالبراند، حيث من الممكن أن يصل سعر التشيرت إلى 6 آلاف جنيه بينما المضروب 300 جنيه، وده عكس اللي بيحصل بره، المصدر الوحيد لشراء التشيرت هو الاستور الخاص بالنادي أو الشركة المصنعة للملابس".

وتابع: “حل هذه المشكلة في مصر صعب شوية، لأنك هتجبر الناس تدفع رقم كبير، في نفس الوقت لازم يتم حل هذه المشكلة”.

وواصل: “المشكلة ليست في التشيرت فقط، كل حاجة خاصة بالنادي الأهلي (ميدالية أو مج)، موجودة في الشوارع كلها، والناس اللي بتبيعها بتكسب مبالغ كبيرة أوي”.

أمير توفيق مدير التعاقد والتسويق أزمة الملابس الخاصة الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

