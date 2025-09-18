باريس سان جيرمان يعلن عن إصابة نجمه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة لاعبه البرتغالي جواو نيفيز، خلال مشاركته في لقاء أتالانتا الإيطالى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن جواو نيفيز يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في لقاء فريقه ضد أتالانتا الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار البيان إلى أن اللاعب البرتغالي يعاني من إصابة في العضلات الخلفية بالفخذ الأيسر، ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى سبعة أيام.

وأوضح البيان أن جواو نيفيز سوف يغيب عن مواجهة باريس ضد أولمبيك مارسيليا مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على فريق أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة.